Ponte Nenni a Poggibonsi, in programma la sostituzione di due giunti per eliminare il rumore

Già nei prossimi giorni operazioni provvisorie per mitigare il disagio

E’ in fase di predisposizione l’intervento di sostituzione di due giunti sul ponte Nenni. Si tratta di un intervento specialistico per il quale l’Amministrazione ha già effettuato nelle scorse settimane una serie di sopralluoghi per individuare l’origine di alcuni rumori segnalati. Dalle verifiche è emerso che la struttura è in piena sicurezza e vanno sostituiti due degli otto giunti che fanno da collettori fra i solai ed i terrapieni laterali e che si sono usurati. I giunti infatti danno elasticità alla struttura e continuità all’impalcato e la loro non piena funzionalità fa si che il passaggio dei mezzi generi rumore. Nessun problema di sicurezza quindi ma una situazione temporanea che sarà risolta con la sostituzione di due giunti. L’intervento di sostituzione, legato ai tempi di fornitura, sarà preceduto già nei prossimi giorni da alcune operazioni provvisorie per mitigare il disagio per i cittadini.