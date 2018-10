Insieme Poggibonsi, economia: ''Durante l’Amministrazione Bussagli perse 90 imprese''

"La lista civica Insieme Poggibonsi interviene sul tema del rilancio economico e della competitività delle imprese di Poggibonsi durante il mandato del Sindaco Bussagli.Come lista civica ci sentiamo costretti a tornare ad affrontare il tema dello sviluppo economico e del rilancio delle imprese nel nostro comune. Una promessa del Sindaco Bussagli presa nella scorsa campagna elettorale al grido di “non una impresa di meno” e di “promuovere azioni per il rilancio e la competitività” o “attrarre nuove imprese”.Analizzando le serie storiche su apertura e chiusura delle imprese nel nostro comune otteniamo un quadro sconfortante dell’azione di questo Sindaco. I dati ufficiali ci mostrano una variazione netta positiva nel periodo 2010-2013 prima della sua elezione, con una crescita del numero di imprese nonostante la crisi del 2008. In questo periodo le imprese sono cresciute di 71 unità.Dall’elezione del sindaco Bussagli si è avuta una netta inversione di tendenza con le imprese che sono diminuite ogni anno. Nel periodo 2014-2016 il saldo netto è stato negativo di 90 imprese.Solo nell’ultimo anno (2016), il nostro territorio ha perso 23 imprese manifatturiere e 30 imprese di commercio all’ingrosso ed al dettaglio mentre nei comuni vicini si sviluppavano nuove attività o si trasferivano quelle di Poggibonsi.Un saldo negativo sotto l’amministrazione Bussagli che ha bruciato lo sviluppo di imprese degli ultimi 10 anni, dimostrando l’incapacità di promuovere o anche solo gestire lo sviluppo economico di questa città.La nostra lista civica invita gli imprenditori e tutti i cittadini a chiedersi se questo Sindaco e questa Giunta abbiano saputo promuovere veramente la crescita di questa città o se invece si siano limitati a rifare male qualche strada ed una piazza per dimostrare che sono stati bravi amministratori."