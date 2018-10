Tratta ferroviaria Poggibonsi-Castelfiorentino. Casucci (Lega): ''Mezzi vetusti, ritardi continui e passeggeri giustamenti indignati''

"Nostra interrogazione sulla questione"

“Condividiamo pienamente - afferma Marco Casucci, Consigliere regionale della Lega - le giuste e reiterate lamentele da parte dei viaggiatori, siano essi studenti o lavoratori, che hanno la sventura di dover utilizzare il treno sulla linea Poggibonsi-Castelfiorentino.Le carrozze - prosegue l’esponente leghista - sono obsolete e poco funzionali, senza dimenticare la perenne problematica relativa ai ritardi che comportano continui disagi di non poco conto agli utenti.A nostro avviso occorre, dunque, maggiore attenzione da parte della Giunta regionale e non è più differibile un rapido adeguamento della linea ai normali requisiti richiesti dalla sicurezza nei trasporti, capaci di rispondere alle esigenze di chi quotidianamente utilizza il predetto mezzo e chiede un servizio decisamente più rapido ed efficiente.A fronte di tutto ciò - conclude Marco Casucci - abbiamo pertanto deciso di redigere un’interrogazione in cui chiediamo a chi di dovere quali provvedimenti abbiano adottato o si intendano mettere in atto per rendere la citata tratta più sicura, tenendo presenti pure le indispensabili innovazioni tecnologiche e procedendo, quindi, verso il rinnovamento del parco materiali ed ad un efficace potenziamento della parte infrastrutturale.”