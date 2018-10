Poggibonsi, alloggi Erp: pubblicato il bando per aggiornare la graduatoria

Pubblicato il bando per aggiornare la graduatoria per l'accesso agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica. Il Comune di Poggibonsi, come prevede la normativa regionale, ha predisposto il bando per attualizzare la graduatoria del 2016 che rimane valida. Chi non ha fatto domanda nel 2016 o chi vuole integrare la domanda già presentata può accedere al bando se ritiene di dover apportare modifiche in seguito al sopraggiungere di nuove condizioni soggettive o oggettive che danno diritto ad un punteggio ulteriore.“Un aggiornamento periodico utile – dice l'assessore alle Politiche Sociali Filomena Convertito – per consentire di presentare la domanda a nuove persone oppure a coloro che sono già collocati in graduatoria che abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli. Il bando integrativo consente di modulare la richiesta di alloggi in relazione ai cambiamenti dei reali bisogni dei cittadini che mutano in questi anni più velocemente dei tempi previsti per la validità delle graduatorie, ovvero 4 anni".Il bando è pubblicato da oggi, 19 ottobre, e resterà aperto fino al 18 dicembre. La graduatoria che si formerà a seguito del bando e delle successive verifiche andrà a integrare quella attuale in vigore dal 2016.Il bando con tutti i requisiti (invariati rispetto al 2016) è disponibile all’Ufficio Relazione con il Pubblico e sul sito del Comune www.comune.poggibonsi.si.it