Poggibonsi dedica una piazza e una stele ai ''Ragazzi del '99''

Evento nell’ambito delle commemorazioni promosse dal Comitato per il centenario della Prima Guerra mondiale con Astop, UNUCI Siena, Unicoop Firenze in collaborazione con Via Maestra e con il patrocinio del Comune

Una piazza con relativo monumento dedicata ai ‘Ragazzi del 99’, ragazzi che furono mandati al fronte dopo la ritirata di Caporetto. A loro Poggibonsi intitolerà una piazza e una stele realizzata da Lions Club San Gimignano Via Francigena su progettazione dell’architetto Raffaele Gambassi. La cerimonia dell’intitolazione avverrà domani, domenica 21 ottobre alle 10 in via Redipuglia (ex piazzetta delle scarpe) nell’ambito delle commemorazioni per il centenario della fine della Grande Guerra. A seguire, in centro, concerto della Fanfara dei Bersaglieri “Aldo Marzi” di Firenze.Le commemorazioni, dal titolo “Da Caporetto a Vittorio Veneto” sono organizzate dal Comitato Poggibonsese per il Centenario della Prima Guerra Mondiale con l’Associazione Storica Poggibonsese, l’UNUCI Siena, l’Unicoop Firenze, con il patrocinio del Comune. Le iniziative sono iniziate mercoledì 17 ottobre con la presentazione del libro “Viaggio nella Grande Guerra” a cura della IIB Marmocchi e IIF Leonardo da Vinci. Proseguono adesso con l’intitolazione e la stele e con tanti altri appuntamenti che seguiranno nei giorni successivi fino all’evento conclusivo che si svolgerà domenica 4 novembre presso la scuola elementare Vittorio Veneto con la deposizione della corona d’alloro in onore ai Caduti e la posa del pannello descrittivo del monumento. All’evento interverranno anche tre classi della scuola Vittorio Veneto, la 4ªB, la 5ªA e la 5ªB assieme all'insegnante Veronica Ciaglia, che canteranno alcuni brani inerenti al periodo storico. Alle 11 alla Chiesa di San Lorenzo, Santa Messa e al termine consegna di un attestato in memoria di Gino Pellegro Suali con la presenza della corale G. del Chiaro di Poggibonsi.