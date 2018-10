33enne denunciato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti

Un 33enne di Poggibonsi, residente a Staggia Senese, con precedenti denunce a carico, è stato denunciato in stato di libertà dai Carabinieri del nucleo radiomobile di Poggibonsi per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.Nel corso di uno specifico servizio finalizzato al contrasto del fenomeno dello spaccio di droga, i militari dell'Arma, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, hanno trovato l'uomo in possesso di 0,5 grammi di hashish e 40 di marijuana, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento dello stupefacente, nonchè un coltello a serramanico di 23 cm. di lunghezza complessiva.Quanto rinvenuto è stato sequestrato e sarà custodito dal reparto in attesa della consegna all'ufficio corpi di reato della Procura.