Crisi Egizia, Marco Casucci (Lega): ''Nostra mozione per sensibilizzare la Regione. La questione in Parlamento tramite l'on. Legnaioli''

“Purtroppo - afferma Marco Casucci, Consigliere regionale della Lega - si addensano nubi sempre più nere sul futuro di circa trenta dipendenti dell’azienda Egizia di Poggibonsi. La situazione, aggravatasi pesantemente negli ultimi mesi - prosegue il consigliere - è, dunque, particolarmente delicata, poiché sono già partite le lettere di licenziamento.La società - precisa l’esponente leghista - ha più volte ribadito di essere in cattive acque e quindi paiono non esserci particolari spiragli, affinchè la criticità possa essere risolta positivamente. Per tutto ciò - sottolinea Casucci - abbiamo quindi deciso di articolare una mozione in cui chiediamo il tempestivo intervento della Regione, proponendo che si faccia carico di aprire un apposito Tavolo di trattativa, coinvolgendo tutte le parti interessate; parimenti, interesseremo, in Parlamento, anche l’Onorevole Donatella Legnaioli che fa parte della Commissione Lavoro.In questi casi - conclude Marco Casucci - le tempistiche d’intervento sono spesso determinanti per cercare di sanare problematiche di tipo lavorativo; la nostra speranza è che, pur tra mille difficoltà, si trovi, dunque, un’adeguata soluzione che possa preservare i posti di lavoro di operai ed impiegati. "Sulla questione interviene anche Riccardo Galligani, Segretario della Sezione Valdelsana della Lega. “L’ennesima azienda in crisi che rischia di mandare a casa i propri dipendenti con conseguente impoverimento di un territorio, un tempo operoso e fertile per ogni tipo di attività; una crisi che si aggiunge alle numerose chiusure di attività imprenditoriali già registrate nella zona. Nel prossimo futuro - conclude Galligani - ci sarà bisogno senz’altro di una maggiore attenzione da parte degli attori istituzionali, verso lo sviluppo economico dell’area. Il programma della Lega per le prossime amministrative sarà incentrato soprattutto su questo punto, consapevoli che la creazione di ricchezza debba stare alla base di ogni politica.”