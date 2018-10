Crisi Egizia: incontro tra sindacati, azienda e Confindustria

Oggi si è svolto un incontro tra organizzazioni sindacali, RSU, Confindustria, studio Razional e il rappresentante legale dell'Egizia srl di Poggibonsi, Stefano Lucherini."Dopo un'ampia ed approfondita discussione - spiegano Filctem Cgil, Femca Cisl, RSU Egizia in una nota congiunta -, si è aperto uno spiraglio per una possibile ripresa dell'attività produttiva con una nuova cordata.Filctem Cgil e Femca Cisl, insieme alla RSU, ritengono positiva questa nuova opportunità, anche se tale novità potrebbe non riguardare tutto il personale attualmente occupato.Il 29 ottobre le parti si rincontreranno di nuovo per approfondire il percorso che oggi è stato ipotizzato e per arrivare ad un accordo positivo nel più breve tempo possibile".