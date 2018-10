Trovati con coltelli a serramanico: denunciati dai Carabinieri

Li hanno trovati in possesso di coltelli a serramanico di genere proibito. Per questo nella serata di ieri, giovedì 26 ottobre, a Poggibonsi, i Carabinieri dell'aliquota radiomobile, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno denunciato in stato di libertà per detenzione di armi o oggetti atti ad offendere un 18enne residente a Poggibonsi e un 39enne con precedenti denunce a carico residente a San Gimignano, entrambi originari di Napoli.A seguito di perquisizione personale, il 39enne è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico di genere proibito, della lunghezza complessiva di 16 cm., mentre il 18enne di due coltelli analoghi di lunghezza complessiva di 16 e 9 cm. Le armi sono state sequestrate.