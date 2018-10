Insieme Poggibonsi: ''Furti al Cassero: subito telecamere per garantire la sicurezza''

La lista civica Insieme Poggibonsi interviene sul tema della sicurezza al Cassero. "Come lista civica prendiamo atto dei continui furti avvenuti negli ultimi anni e nelle ultime settimane nei pressi del Cassero.""Cittadini che si sono recati a visitare Poggio Imperiale, a mangiare un boccone o più semplicemente a fare una passeggiata, al ritorno si sono ritrovati l’auto con i finestrini rotti e gli oggetti di valore spariti.Vista l’azione di rivalutazione del Cassero e dell’Archeodromo che questa Amministrazione sta portando avanti, come lista civica chiediamo che venga resa anche sicura perché possa essere vissuta senza paura da famiglie, uomini e donne che vogliamo venire a frequentare da soli questi luoghi.Presenteremo una mozione per far mettere più telecamere possibili anche al Cassero e così garantire la sicurezza dei cittadini grazie al lavoro delle nostre forze dell’Ordine".