Poggibonsi: concorso fotografico ''Vita della Città'' edizione 2018, ecco i vincitori

Si è svolta con successo la cerimonia di premiazione di ‘Vita della Città’, concorso fotografico alla 3ª edizione, nato per valorizzare il territorio di Poggibonsi, della Valdelsa e dintorni. Tra i 525 scatti in gara, 10 sono stati scelti dalla Giuria per essere premiati dall’organizzazione Solevents in un emozionante evento aperto con il concerto di musica popolare di Lisetta Luchini, cantante, attrice e cantastorie a livello nazionale, accompagnata da Marta Marini e Sara Ceccatelli.I vincitori (nella foto di GriMan Photomakers) sono: Graziano Signorini, categoria eventi, Elvis Mane, persone e ritratto, Stefano Moschini, paesaggio, animali e vincitore assoluto del concorso, Denya Falsetti, sport, Andrea Bedini, premio speciale migliore foto di Poggibonsi, Giorgia Maddaloni, categoria ‘online’ e autrice dello scatto che ha ricevuto più ‘mi piace’ in Facebook, Filippo Lenzerini, food.Oltre 230 sono stati gli ospiti presenti presso Oasi Vallechiara a Castellina in Chianti, tra concorrenti, giudici e aziende del territorio che hanno sponsorizzato la manifestazione. A tutti è stato consegnato il relativo libro, contenente i 30 scatti finalisti del 2018. Una parte del ricavato della manifestazione è stata devoluta ad A.I.D.O. (Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule) della sezione di Poggibonsi, per il bene compiuto da 40 anni, festeggiati proprio nel 2018.Il tutto è stato curato da Sara Sollazzi, titolare di Solevents Organizzazione Eventi. «Vita della Città – sottolinea Sara Sollazzi - cresce ogni anno di più grazie a tutti coloro che ci sostengono come concorrenti, giudici e sponsor. Tutti insieme, possiamo dimostrare che i nostri paesi non sono solo puntini su una mappa geografica ma sono comunità che vive, lavora e crede in una delle più belle zone della Toscana».La manifestazione fissa istanti di vita quotidiana raccontando un territorio, quello della Valdelsa, in particolare di Poggibonsi. La raccolta dei materiali è partita il primo maggio e si è chiusa ad inizio estate registrando un successo inaspettato. Sicuramente sopra ad ogni aspettativa. Sono in molti i partecipanti che hanno avuto voglia di raccontare i luoghi, le persone e le situazioni le più varie della propria città, della terra dove vivono. Le categorie sono numerose: arti e mestieri, paesaggio, persone e ritratto, food photography, sport, eventi e animali. Dal primo di luglio le foto sono state inserite in una speciale pagina Facebook. Molti i premi, tra cui uno decretato dal pubblico che ha apposto il proprio “mi piace”. Ad una giuria di esperti, poi, il compito di selezionare le foto e assegnare i riconoscimenti. Dal 15 di settembre c’è stata la pubblicazione dei venti finalisti e poi ad ottobre la premiazione. «Il concorso – spiega Sara Sollazzi – ha aperto i propri battenti a partecipanti che hanno immortalato attimi, situazioni, volti, luoghi, colori che possano raccontare una “città che vive”, tra Poggibonsi e dintorni, sia nella Valdelsa senese e fiorentina».