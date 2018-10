Insieme Poggibonsi: ''Scuole Pieraccini: pianta pericolosa e degrado nel giardino''

La lista civica Insieme Poggibonsi interviene sul tema della sicurezza e manutenzione del verde pubblico."Segnaliamo come lista civica lo stato di degrado e di poca sicurezza del verde pubblico in città, nonostante gli interventi proclamati dal Sindaco di tagli e censimento degli alberi.Prendiamo atto dei tagli delle piante che spesso restano monconi alti un metro senza essere estirpati e rimpiazzati da nuove e giovani alberi. In molti casi invece, le piante messe a dimora in sostituzione di piante secche sono deperienti o seccate anch’esse, grazie alla mancanza di irrigazione o all’incuria di chi doveva fare manutenzione. Quindi uno spreco di soldi pubblici.In altri casi, come nel giardino delle scuole Pieraccini, è ancora presente un albero pericoloso da una prima valutazione visiva e diversi monconi lasciti dagli ultimi tagli frettolosi dopo lo schianto del pino all’interno del giardino. Segnaliamo che una di queste ceppaie risulta pure pericolosa per i bambini a causa della presenza di punte acuminate ad 40 cm di altezza.Non avendo trovato sul sito del comune il famoso censimento e valutazione della sicurezza delle piante annunciato spesso dal Sindaco e Vicesindaco lo abbiamo chiesto via mail data 9 ottobre 2018, senza ricevere risposta come sempre.Presenteremo apposita interrogazione per capire lo stato di sicurezza delle piante in città e per chiedere di intervenire con urgenza nelle situazioni di pericolo segnalate da alcuni cittadini."