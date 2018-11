Poggibonsi, 417 nuovi iscritti con ''Porta un amico in biblioteca''

Successo dell’iniziativa di promozione per le nuove iscrizioni che si è svolta alla biblioteca Pieraccini. Estrazione fatta e aggiudicati i due ‘gustosi’ premi in palio

Numeri importanti per “Porta un amico in biblioteca” che ha visto protagonista la biblioteca comunale Gaetano Pieraccini di Poggibonsi. Con ben 417 nuovi iscritti si è chiusa l’iniziativa di promozione per incentivare nuove iscrizioni che si svolta dall’11 giugno fino al 27 ottobre. In questo periodo di tempo i nuovi iscritti e gli iscritti che hanno accompagnato uno o più amici a conoscere la biblioteca, a scoprire i servizi offerti e ad iscriversi, hanno concorso alla vincita di due ‘gustosi’ premi frutto della collaborazione con Osteria al Cassero, Fondazione Elsa e Politeama Caffè.“Occasione per incrementare il numero di utenti e per fidelizzare sempre più le tante persone che fanno vivere questo luogo – dice l’assessore alla cultura Nicola Berti – Il successo dell’iniziativa ci ha dato ancora una volta ragione”. Sono stati infatti ben 417 i nuovi iscritti nel periodo dell’iniziativa. In particolare il 22,5% dei nuovi iscritti è rappresentato da bambini e ragazzi fra i 6 e i 13 anni, mentre il 14,4% è rappresentato dalla fascia 40-49 anni e il 12,7% dalla fascia 30-39 anni. A seguire i più piccoli da 0 a 5 anni che rappresentano l’11,3% dei nuovi iscritti.Fra tutti i partecipanti martedì 30 ottobre nel salone dell’accoglienza della biblioteca si è svolta l’estrazione dei vincitori dei due premi in palio. A vincere il primo premio, ovvero una cena per due persone presso l’Osteria del Cassero, è stato Leonardo Lucia mentre a vincere il secondo premio, apericena con ingresso al cinema per due persone presso il Politeama, è stata Cristina Salvini.“Ormai da alcuni anni – dice Nicola Berti – abbiamo messo in campo iniziative speciali per incentivare un trend già estremamente positivo. Nel tempo sono aumentati gli utenti, i prestiti, il patrimonio librario, ma anche gli spazi a disposizione per tante fasce di età. Vi sono stati investimenti, iniziative e riorganizzazioni sempre all’insegna della qualità. Abbiamo sperimentato eventi di promozione fatti per le festività del Natale e della Pasqua e che sono sempre accolti con partecipazione crescente. Questa ultima iniziativa, rivolta in particolare alle iscrizioni, ci ha di nuovo positivamente sorpreso conquistando 417 nuovi iscritti”.“Risultati importanti che raccogliamo sempre come stimolo a proseguire per far crescere e valorizzare questo luogo che vogliamo sia sempre più un luogo di cultura, di formazione e di socializzazione”, chiude l’assessore.Nella foto bib2 l'assessore Berti con Manuela Morandi, responsabile della biblioteca comunale, durante l'estrazione dei vincitori