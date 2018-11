A Poggibonsi la musica e l’arte entrano nei negozi

Inizia “Arte & Musica in centro”, iniziativa organizzata da Viamaestra Centro Commerciale Naturale con la collaborazione della Scuola Pubblica di Musica di Poggibonsi

Sei incontri di esibizione musicale, mostre di artisti nei negozi e presentazione di libri organizzati dall’Associazione ViaMaestra Centro Commerciale Naturale con la collaborazione della Scuola Pubblica di Musica di Poggibonsi. L’iniziativa si chiama “Arte & Musica in centro” e si svolge nel mese di novembre. Primo appuntamento domani, giovedì 8 novembre alle 18,30 presso il negozio Numero 6 Fashion & Concept con una esibizione di musica pop accompagnata dal piano di due allieve Chiara ed Ester. Gli appuntamenti proseguiranno il 13, il 16, il 20, il 23 e il 27 novembre.Queste le parole del presidente dell’Associazione Viamaestra: “Un ringraziamento al direttore Raffaello Pareti e alla Scuola Pubblica di Musica che hanno accettato di collaborare con noi per portare nel nostro centro bella musica. I nostri negozi inoltre ospiteranno mostre di quadri di artisti locali e presentazioni di libri. Appuntamenti con cui i negozi di Viamaestra vogliono regalare ai propri clienti piacevoli pomeriggi di arte e shopping”.“Fare musica fuori dai luoghi deputati ad ospitarla – dice il Direttore della Scuola Pubblica di Musica di Poggibonsi Raffaello Pareti - è sempre un’incognita, ma può anche rivelarsi un’opportunità stimolante per mettersi alla prova. E’ per questo che abbiamo subito accettato con entusiasmo quando l’Associazione Viamaestra ci ha detto che le sedi delle performance dell’iniziativa sarebbero stati i negozi”. “Per un giovane musicista – prosegue - ogni opportunità di suonare in pubblico è un'occasione di crescita ma è sempre, e prima di tutto, piacere di fare musica. Parteciperemo quindi volentieri a questi eventi di cui ringrazio l’Associazione Viamaestra”.Le iniziative di “Arte & Musica in centro” rientrano nel calendario dell’Associazione Viamaestra per animare il centro storico.