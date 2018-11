Al Festival LEF si parla di comunicazione non ostile

Giovedì 8 novembre alle 18 nella Sala Set del teatro Politeama di Poggibonsi con la conferenza “Le parole sono un ponte” con l’associazione Parole Ostili

Dopo il primo appuntamento di questa mattina con quasi 600 bambini della primaria e della secondaria di primo grado al Teatro Politeama di Poggibonsi per lo spettacolo “La Portinaia Apollonia”, il festival pedagogico Lef prosegue giovedì 8 novembre alle 18 nella sala Set del Politeama con l’iniziativa “Le parole sono un ponte”, dedicata alla comunicazione non ostile. Jacopo Paoletti, dell’associazione Parole Ostili, dialogherà con David Taddei, giornalista e Direttore della Fondazione Elsa, su come comunicare per comprendere, farsi capire e avvicinarsi agli altri. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con i Comitati Genitori dei Comprensivi 1 e 2 di Poggibonsi.Parole O_Stili è un’associazione no profit, nata a Trieste nel luglio 2017, che vuole sensibilizzare, responsabilizzare ed educare gli utenti della Rete a praticare forme di comunicazione non ostile e vuole promuovere la condivisione dei valori espressi nel “Manifesto della comunicazione non ostile”.Parole O_Stili si rivolge a tutti i cittadini consapevoli del fatto che “virtuale è reale”, e che l’ostilità espressa in Rete può avere conseguenze concrete e permanenti nella vita delle persone.L’associazione lavora con le scuole, le università, le imprese, le associazioni e le istituzioni per diffondere pratiche virtuose della comunicazione in Rete.Il Festival Lef proseguirà venerdì 9 novembre alle ore 17.00 in Sala Set al Teatro Politeama, “Il Vanverismo in pedagogia. Del perché e del come chiunque parla di scuola e educazione usando luoghi comuni”, un dialogo con Cristiano Corsini, professore di Pedagogia Sperimentale all'Università D'Annunzio di Chieti. Modera Federico Batini, professore di Pedagogia sperimentale all’Università di Perugia. L’iniziativa è in collaborazione con Associazione Pratika.Sempre il 9 novembre, alle ore 18.00 nella sala minore del Teatro Politeama, sarà ospite lo psichiatra Paolo Crepet per parlare di “Genitori e figli oggi”. Modera l’incontro Matteo Ceccherini, psicologo e collaboratore Fondazione Territori Sociali AltavaldelsaIl Festival è realizzato da Fondazione Elsa Culture Comuni e Comune di Poggibonsi – Assessorato alle Politiche educative con il sostegno di Unicoop e Sezione Soci Coop Poggibonsi e di Cirfood. Numerose anche le associazioni del territorio coinvolte: Associazione Timbre, Comitato genitori comprensivo 1 e 2 Poggibonsi, Associazione Pratika Onlus, Associazione C6. Collaborano al festival anche Scuola Pubblica di Musica di Poggibonsi, Associazione MixedMedia, Extempora, Sas GrandeSchermo, TvedoTv, il Liceo “A.Volta” di Colle di Val d’Elsa e l’ I.I.S. Roncalli di Poggibonsi.L’intero programma è disponibile sul sito www.leffestival.it Per informazioni: Comune di Poggibonsi –Ufficio Cultura – 0577 986335 cultura@comune.poggibonsi.si.it, Ufficio Urp – 0577 986203 – info@comune.poggibonsi.si.itFondazione Elsa – 0577 985697 – info@politeama.info- www.politeama.info , pagina facebook “Festival pedagogico LEF”.