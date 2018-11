Paolo Crepet al Festival LEF per parlare di ''Genitori e figli''

L’iniziativa, nella sala minore del Politeama di Poggibonsi, sarà preceduta da un incontro in Sala Set con il professor Cristiano Corsini che parlerà del vanverismo pedagogico

Prosegue oggi, venerdì 9 novembre, il Festival pedagogico LEF di Poggibonsi con due incontri rivolti al mondo della scuola, ai genitori, ai docenti, ai formatori e agli studenti.Alle 17 nella sala Set del Teatro Politeama di Poggibonsi, l’incontro con Cristiano Corsini, professore di Pedagogia Sperimentale all'Università D'Annunzio di Chieti che parlerà di vanverismo pedagogico e dei luoghi comuni che riguardano il mondo della scuola. L’iniziativa “Vanverismo in pedagogia. Del perché e del come chiunque parla di scuola e educazione usando luoghi comuni”, è realizzata in collaborazione con l’Associazione Pratika e sarà moderata da Federico Batini, professore di Pedagogia sperimentale all’Università di Perugia.Alle 18 in sala minore al Teatro Politeama l’incontro con Paolo Crepet, il celebre psichiatra, scrittore e divulgatore, per parlare di “Genitori e figli oggi”. Modera l’incontro Matteo Ceccherini, psicologo e collaboratore Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa.Lef proseguirà poi sabato 10 novembre con una giornata dedicata alla scuola di Don Milani. Alle ore 11, presso l’Aula magna del liceo A. Volta di Colle di Val d’Elsa le studentesse e gli studenti dialogheranno con la scrittrice Vanessa Roghi, alle ore 17 nella sala conferenze dell’Accabì di Poggibonsi, presentazione del libro di Federico Batini “Leggimi ancora. Lettura ad alta voce e Life Skills”, alle ore 18 nella sala conferenze dell’Accabì “La Lettera Sovversiva”, la scuola di Don Milani nel dialogo con Vanessa Roghi.Il Festival è realizzato da Fondazione Elsa Culture Comuni e Comune di Poggibonsi – Assessorato alle Politiche educative con il sostegno di Unicoop e Sezione Soci Coop Poggibonsi e di Cirfood. Numerose anche le associazioni del territorio coinvolte: Associazione Timbre, Comitato genitori comprensivo 1 e 2 Poggibonsi, Associazione Pratika Onlus, Associazione C6. Collaborano al festival anche Scuola Pubblica di Musica di Poggibonsi, Associazione MixedMedia, Extempora, Sas GrandeSchermo, TvedoTv, il Liceo “A.Volta” di Colle di Val d’Elsa e l’ I.I.S. Roncalli di Poggibonsi.L’intero programma è disponibile sul sito www.leffestival.it Per informazioni: Comune di Poggibonsi –Ufficio Cultura – 0577 986335 cultura@comune.poggibonsi.si.it, Ufficio Urp – 0577 986203 – info@comune.poggibonsi.si.itFondazione Elsa – 0577 985697 – info@politeama.info- www.politeama.info , pagina facebook “Festival pedagogico LEF”.