Un weekend di incontri e laboratori al festival Lef

Sabato 10 novembre ospiti del festival pedagogico poggibonsese la scrittrice Vanessa Roghi e Federico Batini, domenica dedicata ai laboratori di lettura e musica

Prosegue il Festival pedagogico LEF con un fine settimana dedicato al tema della lettura, ricco di incontri e laboratori rivolti ad un pubblico eterogeneo interessato al mondo della scuola.Sabato 10 novembre alle 11 nell’aula magna del Liceo A. Volta di Colle di Val d’Elsa le studentesse e gli studenti incontreranno la scrittrice Vanessa Roghi per dialogare con lei sulla scuola di Don Milani. A moderare l’incontro Federico Batini, docente di Psicologia sperimentale all’università di Perugia.Sempre sabato 10 alle 17 nella sala conferenze al terzo piano dell’ Accabì spazio alla riflessione sull’importanza della lettura ad alta voce con la presentazione del libro di Federico Batini “Leggimi ancora.Lettura ad alta voce e Life Skills”. Modera l’incontro Martina Evangelista, direttrice dell’Associazione Pratika. Seguirà, alle 18, la presentazione del libro di Vanessa Roghi, La lettera Sovversiva, un libro che parla della scuola di Barbiana e della figura di Don Milani.Vanessa Roghi è docente a contratto di Sociologia dei processi culturali e comunicativi presso l’Università La Sapienza di Roma e scrittrice.Domenica 11 novembre un pomeriggio pensato per i bambini dell’infanzia e della primaria con i laboratori di letture e musica Tutta mia la città presso la sala conferenze dell’Accabì.I laboratori, a cura di Extempora e Scuola Pubblica di Musica Poggibonsi, sono organizzati in due fasce orarie: il primo, dalle 16.30 alle 17.30 è dedicato ai bambini della scuola d’infanzia, il secondo, dalle 18 alle 19, ai bambini della primaria. Alle 17.30 merenda offerta da CirFood.Il Festival è realizzato da Fondazione Elsa Culture Comuni e Comune di Poggibonsi – Assessorato alle Politiche educative con il sostegno di Unicoop e Sezione Soci Coop Poggibonsi e di Cirfood. Numerose anche le associazioni del territorio coinvolte: Associazione Timbre, Comitato genitori comprensivo 1 e 2 Poggibonsi, Associazione Pratika Onlus, Associazione C6. Collaborano al festival anche Scuola Pubblica di Musica di Poggibonsi, Associazione MixedMedia, Extempora, Sas GrandeSchermo, TvedoTv, il Liceo “A.Volta” di Colle di Val d’Elsa e l’ I.I.S. Roncalli di Poggibonsi.L’intero programma è disponibile sul sito www.leffestival.it Per informazioni: Comune di Poggibonsi –Ufficio Cultura – 0577 986335 cultura@comune.poggibonsi.si.it, Ufficio Urp – 0577 986203 – info@comune.poggibonsi.si.itFondazione Elsa – 0577 985697 – info@politeama.info- www.politeama.info , pagina facebook “Festival pedagogico LEF”.