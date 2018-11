Insieme Poggibonsi: ''Il Sindaco Bussagli chiude il Museo Costantino Marmocchi: non è a norma''

La lista civica Insieme Poggibonsi interviene sulla chiusura del Museo di Paleontologia F. Costantino Marmocchi alle scuole ed al pubblico."La lista civica Insieme Poggibonsi ha ricevuto la segnalazione di alcuni cittadini che alla richiesta di poter visitare il Museo Costantino Marmocchi si sono sentiti rispondere che il museo è chiuso al pubblico perché il Sindaco non ha rinnovato la Convenzione con l’Associazione Laboratorio F.C. Marmocchi che lo gestiva.L’edificio infatti non è stato adeguato alla normativa vigente e quindi non è più accessibile al pubblico.In tanti anni nessuno ha mai investito nel Palazzo Pretorio che lo ospita per adeguarlo alla normativa vigente.Mentre il Sindaco investe molti soldi nell’Archeodromo e nelle feste medioevali, si dimentica di mettere a norma l’unico museo della città, in centro, davanti alla sede del Comune dove passa tutti i giorni.Il Museo di Paleontologia dovrebbe essere potenziato e diventare un polo di attrazione per il nostro turismo scolastico, al centro di un itinerario che coinvolga il centro storico, l’Archeodromo, la Magione, S. Lucchese e la Via Francigena (che il Comune si era dimenticato passasse da Poggibonsi ed ora si affretta a metterci una pezza).Il Museo Costantino Marmocchi poteva diventare la giusta sede per ospitare il Tesoro di Galognano ed essere incrementato con nuove collezioni paleontologiche e reperti della storia cittadina.Ricordiamo al Sindaco che nel suo programma elettorale del 2014 aveva promesso una “Gestione integrata del settore Cultura e Turismo” e di una valorizzazione del centro storico. Chiudendo il Museo è riuscito a disattendere due promesse in un colpo solo.Chiediamo al Sindaco di investire nella cultura e nel centro storico, di mettere a norma quindi il Palazzo Pretorio al più presto e rinnovare la Convenzione con l’Associazione Laboratorio F.C. Marmocchi per riaprire alle scuole ed al pubblico il nostro museo.Ancora una volta il Sindaco Bussagli ha dimostrato la sua incapacità di gestire un bene Pubblico, la Cultura e di mantenere anche solo una promessa elettorale".