Con ''Uffa! Ho perso i miei Superpoteri'' riprende a Poggibonsi ''Storie in Miniatura''

Martedì 13 novembre, primo appuntamento della minirassegna di letture per bambini e bambine alle 17,30 in biblioteca. Incontri fino a maggio

Con "UFFA! Ho perso i miei Superpoteri" riparte la minirassegna dedicata a piccoli e piccolissimi “Storie in Miniatura”. Si tratta di una serie di incontri con letture animate di storie per bambini curati direttamente dal personale dei servizi educativi comunali. La minirassegna, giunta alla quinta edizione, è stata accolta negli anni da una crescente partecipazione sia dei piccoli sia delle loro famiglie.Il primo incontro, con lettura della fiaba di Michaël Escoffier illustrata da Kris Di Giacomo, si svolgerà come sempre negli spazi appositamente allestiti presso la biblioteca comunale Pieraccini. L'appuntamento è domani, martedì 13 novembre alle 17,30 per una storia in miniatura curata dal personale della scuola dell'infanzia comunale La Tartaruga."Storie in Miniatura" proseguirà fino a maggio con altri appuntamenti già in programma per l’11 dicembre, il 22 gennaio, il 26 febbraio, il 26 marzo, il 9 aprile e il 14 maggio. Alla regia si alterneranno nei vari incontri gli educatori e le educatrici dei nidi e delle scuole d’infanzia comunali.“Storie in miniatura” è un percorso a cura del personale dei servizi educativi. Si pone l’obiettivo di restituire alla comunità la qualità del lavoro svolto ogni giorno nei nidi e nelle scuole comunali e promuovere la lettura ad alta voce nei bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni, creando nuovi lettori, sensibilizzando le famiglie sui benefici della lettura in età precoce, facendo conoscere le risorse e le opportunità della biblioteca comunale ai bambini in età prescolare e alle loro famiglie.“Storie in miniatura” rientra come sempre nelle iniziative dell’Autunno Pedagogico organizzato dal Comune con il coordinamento pedagogico comunale come programma di formazione e condivisione per l’intera comunità dei servizi educativi dagli 0 ai 6 anni, e nelle iniziative del festival della pedagogia Lef realizzato da Fondazione Elsa e Comune di Poggibonsi con il sostegno di Unicoop e Sezione Soci Coop Poggibonsi e di Cirfood e con il coinvolgimento di numerose associazioni del territorio: Associazione Timbre, Comitato genitori comprensivo 1 e 2 Poggibonsi, Associazione Pratika Onlus, Associazione C6. Collaborano al festival anche Scuola Pubblica di Musica di Poggibonsi, Associazione MixedMedia, Extempora, Sas GrandeSchermo, TvedoTv, il Liceo “A.Volta” di Colle di Val d’Elsa e l’ I.I.S. Roncalli di Poggibonsi.