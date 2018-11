Percorsi protetti casa-scuola, a Poggibonsi arriva la ciclabile in zona via Risorgimento via della Costituzione

Interventi nell’area tra via Redipuglia e il torrente Staggia realizzati nell’ambito del programma Mosaico. Costo 140mila euro

Bussagli: “Andiamo a implementare i percorsi presenti in città creando nuovi tragitti accessibili e sicuri”

Percorsi protetti per la raggiungere tre scuole e non solo. L’Amministrazione ha bandito la gara per creare il nuovo percorso ciclo pedonale che collegherà la scuola dell’infanzia Il Girotondo con la sede della USL, la Chiesa di San Giuseppe, le scuole dell’infanzia del Borgaccio Arcobaleno e Picchio Verde, nonché i giardini di via del Parlamento e di via Montegrappa. “Un intervento con cui andiamo ad implementare il sistema di percorsi ciclo pedonali che attraversano la nostra città – dice il Sindaco David Bussagli – In questo caso al centro del progetto c’è l’area tra via Redipuglia e il torrente Staggia, dove il sistema di percorrenze esistenti sarà ampliato e reso più accessibile per migliorare e rendere più sicuro il percorso di collegamento tra giardini, scuole e altri luoghi molti frequentati presenti in zona. Un intervento importante anche nell’ottica di una futura espansione del sistema di piste lungo l’argine, particolarmente amate e frequentate”.Il nuovo percorso ciclo pedonale si inserisce nel contesto della riqualificazione che ha interessato via Redipuglia e le strade vicine e inizia in corrispondenza dell’innesto su via del Parlamento dove è stato realizzato un ampio attraversamento pedonale rialzato. I marciapiedi di via del Parlamento saranno allargati su entrambi i lati. Sul lato destro il percorso si concluderà in corrispondenza dello slargo di accesso alla scuola dell’infanzia mentre sul lato opposto proseguirà ininterrotto attraversando via Risorgimento fino all’innesto con via Montegrappa e all’attraversamento pedonale presente. Il percorso si sposterà quindi sul lato opposto all’interno dei giardini di via Montegrappa tramite un piccolo slargo dotato di rampa con accesso diretto dal parcheggio. Da qui il tracciato procederà fino alla fascia ricompresa tra i due filari di alberature più esterni, in corrispondenza dell’argine, per poi disporsi sulla sinistra in direzione della sede della Usl e del ponte. Sul tratto finale del giardino, in corrispondenza con l’innesto su via Martiri di Belfiore, uno slargo segnerà l’ulteriore accesso con il collegamento diretto con l’area a parcheggio e il proseguimento del tracciato lungo l’argine, a costeggiare la strada esistente. Il percorso ciclo pedonale, lungo complessivamente circa 330 metri, avrà una larghezza variabile da due metri a due metri e mezzo. Sarà realizzato, previa demolizione del cordonato esistente e taglio della pavimentazione, in calcestruzzo con finitura al quarzo. Contestualmente, laddove necessario, saranno realizzati interventi manutentivi sulla sede stradale e sui marciapiedi ricompresi nell’area si procederà con lavori di abbattimento delle barriere architettoniche e realizzazione di rampe per l’accesso e la continuità delle percorrenze pedonali.Il costo dell’intervento è di 140mila euro. Il progetto rientra nel programma di area "Mosaico-Siena" che riguarda la mobilità sostenibile di carattere ambientale, sociale ed economico in tutta la provincia e che ha visto i Comuni di Siena, Colle di Val d’Elsa, Monteriggioni, Poggibonsi, San Gimignano e Sovicille, con il sostegno tecnico-operativo di Terre di Siena Lab, ottenere il finanziamento sul programma sperimentale nazionale del Ministero dell'Ambiente in ambito di green economy.