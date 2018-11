Insieme Poggibonsi: ''Tutti i progetti del Sindaco fallimentari, come la Start Up House nella Casa di Chesino''

Insieme Poggibonsi interviene sul progetto start up house nella Casa di Chesino realizzato con soldi pubblici ed attualmente inutilizzata."Dalle informazioni in nostro possesso ci risulta che la Casa di Chesino sede della Start up House voluta dal Sindaco Bussagli sia ad oggi completamente vuota, inutilizzata da imprese giovani o associazioni.Nel 2015 si leggeva sui giornali: “La Casa di Chesino apre all’imprenditoria giovanile e diventa una “start up house”. Ospiterà imprese giovani e innovative a cui saranno destinati spazi attrezzati e un contesto economico vantaggioso nell’ambito di un progetto della Regione Toscana che intende favorire lo sviluppo di nuova imprenditorialità attraverso la messa a disposizione di spazi ed immobili pubblici adeguatamente attrezzati, cofinanziando lavori di adeguamento di spazi inutilizzati del patrimonio immobiliare pubblico.” Dopo tre anni di dichiarazioni ed investimenti, gli stessi spazi sono ancora inutilizzati.Dopo aver speso 45.000 euro di soldi pubblici per ristrutturare la ex biblioteca abbandonata, il Sindaco non é riuscito ad attrarre nemmeno una impresa. In realtà al Bando avevano partecipato tre imprese, una sola si era insediata ma poi è scappata.Così si allunga l'elenco degli edifici pubblici abbandonati: asilo di Lecchi, la scuola media di Staggia, il museo Marmocchi in centro, ed ora la Casa di Chesino.Edifici vuoti ed imprese che abbandonano il nostro Comune: questo il risultato del mandato del Sindaco che al netto di qualche strada rifatta male, non ha ottenuto un solo risultato concreto.Dopo l'ennesima dimostrazione di incapacità, ci auguriamo che il Sindaco Bussagli prenda atto del suo fallimento".