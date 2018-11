FestivaI pedagogico LEF: laboratori di street art per i bambini della primaria

Prosegue a Poggibonsi il festival pedagogico LEF con le iniziative all’interno degli istituti valdelsani. I bambini di quinta della Scuola Primaria G.Pieraccini di Poggibonsi sono stati protagonisti, mercoledì 14 novembre, della riqualificazione artistica delle pareti del cortile interno della scuola durante i laboratori di street art “Sei una sagoma" curati dall’Associazione Mixed Media nell’ambito del Festival pedagogico LEF e delle attività di Fenice Contemporanea.“I laboratori che portiamo avanti nelle scuole di vario ordine e grado sono un modo per gli studenti di sperimentare in prima persona la street art - dichiara Cristina Cecchi dell'Associazione Mixed Media - rappresentano uno strumento per promuovere il senso di comunità e danno la possibilità di trasmettere messaggi importanti”.Durante i laboratori i bambini hanno dipinto sulle pareti in mattoncini insieme a Ni An, street artist con esperienza di laboratori socio educativi già attiva in Valdelsa, rigenerando con colori e figure uno spazio dove hanno giocato e giocheranno le generazioni future.Lef proseguirà venerdì 16 novembre alle 11 con un incontro presso l’IIS Roncalli di Poggibonsi dove le studentesse e gli studenti dialogheranno con Laura Montanari di Rep@digital sui temi della comunicazione social.Il festival è realizzato da Fondazione Elsa Culture Comuni e Comune di Poggibonsi – Assessorato alle Politiche educative con il sostegno di Unicoop e Sezione Soci Coop Poggibonsi e di Cirfood. Numerose anche le associazioni del territorio coinvolte: Associazione Timbre, Comitato genitori comprensivo 1 e 2 Poggibonsi, Associazione Pratika Onlus, Associazione C6. Collaborano al festival anche Scuola Pubblica di Musica di Poggibonsi, Associazione MixedMedia, Extempora, Sas GrandeSchermo, TvedoTv, il Liceo “A.Volta” di Colle di Val d’Elsa e l’ I.I.S. Roncalli di Poggibonsi.L’intero programma è disponibile sul sito www.leffestival.it Per informazioni: Comune di Poggibonsi –Ufficio Cultura – 0577 986335 cultura@comune.poggibonsi.si.it, Ufficio Urp – 0577 986203 – info@comune.poggibonsi.si.itFondazione Elsa – 0577 985697 – info@politeama.info- www.politeama.info , pagina facebook “Festival pedagogico LEF”.