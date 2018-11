Una leggera scossa di terremoto di 2.2 gradi Richter si è registrata questa mattina, martedì 20 novembre, nel territorio del comune di Poggibonsi, con epicento a Staggia Senese.L'evento sismico, avvenuto alle 05.28.08, secondo i rilievi registrati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ha avuto una profondità di 8 km e coordinate geografiche (lat, lon) 43.42, 11.18, in località Staggia Senese, a 5 km da Poggibonsi, Colle di Val d'Elsa e Monteriggioni (Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio). Non si registrano danni a persone o cose.