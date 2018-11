Poggibonsi, bando integrativo per i nidi comunali. Iscrizioni per la prima volta online

Fino all’11 dicembre sarà possibile iscrivere al servizio bambini e bambine nati negli anni 2016, 2017 e 2018

Aperto il bando integrativo per iscrivere ai nidi d'infanzia comunali i bambini e le bambine nati negli anni 2016, 2017 e 2018. Si tratta del consueto bando che viene aperto per permettere l'iscrizione dei nuovi nati e di coloro che hanno deciso successivamente di iscriversi al servizio. E’ possibile fare domanda da oggi, 20 novembre, fino alle 12 dell’11 dicembre.Quest’anno con il bando integrativo viene introdotta una novità. Le iscrizioni saranno effettuate online, tramite link diretto dalla homepage del sito internet del Comune da cui è possibile effettuare la registrazione al portale (lo stesso di Mensa Clic). Effettuata la registrazione l’utente riceve username e password per poter procedere con la domanda del servizio. Coloro che sono già registrati (e quindi già in possesso di username e password) possono precedere con l’iscrizione. La procedura di iscrizione al nido sarà solamente online. E’ possibile utilizzare la modalità cartacea solo per produrre integrazioni alla domanda (certificazione medica o altri documenti utili ai fini della graduatoria). Tutte le informazioni sono contenute nel bando.Per il resto rimane tutto invariato. Gli orari dei nidi prevedono l’entrata dalle 8 alle 9,30, con possibilità d'ingresso dalle 7,30 a seconda dei plessi, una prima uscita dopo pranzo con frequenza solo mattutina e una seconda uscita dalle 16 alle 16,30. La disponibilità dei posti ad orario lungo, 8-16,30, è determinata tenendo conto delle esigenze organizzative del servizio. La preferenza espressa sui uno dei nidi è puramente indicativa e, in caso di rinuncia alla sede, la domanda sarà considerata automaticamente cancellata.I nidi La Coccinella di via Sangallo e Rodari di via Togliatti organizzano come sempre un ‘open day’ per approfondire le attività che verranno svolte dai bambini e illustrare gli spazi in cui si muoveranno all'interno delle strutture. L’appuntamento con l’open day è martedì 4 dicembre dalle 17 alle 19.Le domande sono valide solo se presentate online. E’ possibile l’integrazione cartacea solo per i documenti valutabili ai fini della graduatoria che potranno quindi essere presentati all’ufficio Protocollo in via Carducci, dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,30, martedì e giovedì anche il pomeriggio dalle 15 alle 17,50 e il sabato dalle 9 alle 12.Il bando è consultabile sul sito del Comune www.comune.poggibonsi.si.it Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio istruzione (0577936342).