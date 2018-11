Insieme Poggibonsi: ''Lavori senza fine in via Maestra: il Sindaco si attivi con Acque spa''

"La lista civica Insieme Poggibonsi interviene sul tema dei lavori in via Maestra che da più di un anno stanno creando disagi a cittadini e commercianti". Così l'inizio di un intervento di Simone de Santi e Francesco Michelotti della Lista Civica Insieme Poggibonsi."Dopo un anno di lavori via Maestra é ancora un cantiere aperto. Ogni investimento in città è ben accetto, che sia il Comune o una società partecipate come Acque spa a farli, poiché dovrebbero migliorare il decoro della città e migliorare i servizi (fognature, sistema idrico, illuminazione, asfalto).Assistiamo però a cantieri dove il risultato è scadente o cantieri che non finiscono mai come in via Maestra.L'intervento di sostituzione delle tubature da parte di Acque spa, iniziato ad Ottobre 2017, ad oggi non é ancora concluso. Tanti i disagi per i commercianti del centro che hanno visto transenne per mesi davanti ai loro negozi. Un intervento su 250 metri di strada che ha richiesto sino ad oggi un giorno e mezzo di lavoro per ogni metro di tubo posato. Lavori che in altre città sarebbero durati qualche mese mentre da noi durano più di un anno.Così, iniziato il periodo di acquisti natalizi, ci troviamo con via Maestra in queste condizioni: un pavimento infossato al suo inizio, un cantiere aperto a metà strada, una transenna con buco in cima davanti al cinema Garibaldi da mesi, via Montorsoli impraticabile. Le solite fioriere senza fiori, come sempre.Questo il salotto buono del Comune, mentre le strade secondarie e le frazioni versano in condizioni assai peggiori: buche ovunque e senza illuminazione.Chiediamo al Sindaco di sollecitare Acque spa a concludere i lavori prima possibile per non arrecare danni ai commerciati e ancora disservizi ai cittadini, prima di lasciare ad altri l’amministrazione di questa città".