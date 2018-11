Scuole, forze dell’ordine, associazioni, istituzioni. Dalla Valdelsa il no alla violenza di genere

Partecipata iniziativa promossa da Spi Cgil e Auser nell’ambito della Giornata internazionale contro i femminicidi

Il no della comunità e l’impegno messo in campo per contrastare la violenza di genere. Si è svolta a Poggibonsi l’iniziativa promossa dal coordinamento donne SPI CGIL Poggibonsi San Gimignano e dall’AUSER solidarietà sociale, già artefici nell’anno passato della creazione dell’aiuola in piazza Matteotti per ricordare le donne vittime di violenza. Questa mattina, 23 novembre, all’Accabì, con una bella e importante partecipazione delle scuole di Poggibonsi e delle forze dell’ordine, si è rinnovato l’appuntamento di sensibilizzazione sul tema nel contesto delle iniziative per la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.Ad essere protagonisti dell’evento sono stati gli studenti e le studentesse delle scuole che hanno presentato i molteplici lavori svolti, frutto di un percorso di approfondimento sul tema e su tematiche vicine.L’iniziativa si è aperta con i saluti del segretario della lega SPI CGIL di Poggibonsi Gianfranco Maroni ed è proseguita con gli interventi delle amministrazioni di Poggibonsi con l’assessore alle Politiche Sociali Filomena Convertito e di San Gimignano con il sindaco Giacomo Bassi. Da parte di entrambi un ringraziamento agli organizzatori e agli insegnanti per la sensibilità dimostrata e con cui la Valdelsa conferma un impegno diffuso e che prosegue nel tempo per mettere in campo e strutturare percorsi di tutela in grado di dare risposte concrete alla violenza di genere attraverso la rete territoriale di protezione e messa in sicurezza costruita. Un impegno portato avanti dal Centro Pari Opportunità Valdelsa e dal Centro Antiviolenza presente all’iniziativa di questa mattina con la vicepresidente dell'Associazione Donne Insieme Valdelsa Caterina Suchan.Preziosa la partecipazione della Polizia di Stato che ha contribuito con un filmato e con la presenza del Camper della Questura di Siena nell’ambito della campagna promossa contro la violenza di genere.La Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra il 25 novembre, è una ricorrenza istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1999. Domenica 25 novembre, raccogliendo la proposta dell’Anci e di Legautonomie, sarà esposta la bandiera a mezz’asta a Palazzo Comunale per testimoniare l’impegno contro la violenza di genere.