Poggibonsi, Simone Olianti presenta ''Il coraggio di vivere''

Simone Olianti presenta a Poggibonsi “Il coraggio di vivere” (Edizioni Messaggero Padova). L’appuntamento è per giovedì 29 novembre alle 17,45 al terzo piano dell’Accabì e apre il ciclo 2018-2019 di “BenEssere”, rassegna ideata dal Comune di Poggibonsi in collaborazione con l’associazione La Scintilla e realizzata con la cooperativa Pleiades.“Il coraggio di vivere”Coraggio è un termine che ha a che fare con cuore. Ed è con il cuore, con coraggio, che si affronta la vita, con tutte le sue ferite e le sue contraddizioni, con tutti i suoi dirupi e le sue vette, con le sue paure e le sue emozioni. Il coraggio è uno sguardo saggio, sapido, che si posa sulle persone, sugli avvenimenti e sulle cose, e le rende nuove, coglie nuove prospettive e ci dona una vita piena..Simone Olianti, psicologo, life coach, docente di etica e psicologia della religione propone in “Il coraggio di vivere” un vivace percorso di consapevolezza e di crescita per attraversare la vita e goderne, con un bagaglio leggero, perché la vita chiede il coraggio di non portarsi addosso troppi pesi.Informazioni: biblio@comune.poggibonsi.si.it, 0577 986611, 0577 986612, lascintilla.associazione@gmail.com.