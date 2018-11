A Poggibonsi si accende la magia del Natale

Shopping, musica e numerose iniziative

Sabato 1 dicembre si accende la magia del Natale a Poggibonsi. Il centro storico inizierà a brillare con l’accensione delle luminarie e dell’albero in Piazza Cavour. Ci sarà una bella palla luminosa in Piazza Rosselli e verrà inaugurata la casetta di Babbo Natale nella nuova location di Piazza Matteotti, dove sarà possibile imbucare la letterina e le più belle verranno premiate.Inizia sabato il calendario di eventi natalizi organizzato dall’associazione Viamaestra Centro Commerciale Naturale e dalla Proloco di Poggibonsi. Eventi per grandi e piccolini che proseguiranno fino all’Epifania. Dopo le iniziative di sabato 1 dicembre, il calendario prosegue domenica 2 dicembre. In Piazza Rosselli arriverà la bambolina più amata dalle bambine la “Lol Surprise”. Sabato 8 dicembre alle ore 16.30 spettacolo di magia alla casetta di Babbo Natale in Piazza Matteotti. Domenica 9 dicembre in Piazza Rosselli “Babbo Natale colto in castagna” in collaborazione con l’associazione dei Rioni e alle ore 17.00 esibizione del coro Joyful Anthem Gospel Choir.Domenica 16 dicembre appuntamento mattutino alle ore 11.15 con il coro i Servi della Gioia al Teatro Politeama e nel pomeriggio alle 16.00 “Biscottando”, laboratorio di biscotti per bambini in Piazza Matteotti a cura della food blogger Sabrina Fattorini e alle ore 18.00 concerto del coro Clara Harmonia nella chiesa di San Lorenzo. Domenica 23 dicembre nuovo appuntamento con i Rioni in piazza Rosselli con “Babbo Natale colto in castagna” e alle ore 16.30 spettacolo teatrale dei “Gatti Bianchi”.Domenica 6 Gennaio alle ore 16.00 arriverà in volo la Befana dei Pompieri in Piazza Cavour, con giochi ed intrattenimento per tutti i bambini. Durante la serata verranno raccolte offerte per centro antiviolenza Donne Insieme Valdelsa.Per tutto il periodo natalizio facendo acquisti nei negozi associati Viamaestra i clienti riceveranno in omaggio un biglietto per partecipare alla lotteria “Viamaestra ti regala Parigi” con estrazione il 6 gennaio 2019.