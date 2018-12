Consiglio comunale di Poggibonsi, sì all’assestamento e unanimità dei presenti per intitolare una piazza o una strada a Novello Novelli

Decisioni della seduta del 29 novembre scorso. 40mila euro per il bando Tari e risorse per il giardino del Picchio Verde

“Un assestamento con cui prosegue la nostra azione di governo della città, che passa dalla rigenerazione degli spazi anche in chiave di sostegno al commercio, dall’attenzione alle scuole e alle fasce deboli”. Parole del sindaco David Bussagli sull’assestamento di Bilancio che è stato approvato con i voti positivi del Partito Democratico e con il no di Insieme Poggibonsi nel corso del Consiglio Comunale del 29 novembre scorso. “Un passaggio formale con cui – ha spiegato l’assessore al Bilancio Susanna Salvadori – recepiamo modifiche sia nella parte corrente che nella parte in conto capitale. In particolare le variazioni di parte corrente sono frutto di un lavoro costante di monitoraggio svolto dagli uffici e ci hanno portato, come già negli anni precedenti, a destinare 40mila euro per il bando Tari. Una scelta che ci consente di rispondere a tutte le domande presentate”. Sempre nelle variazioni di parte corrente rientra la registrazione di due contributi regionali, uno destinato all’Archeodromo per la sua implementazione e l’altro destinato ad un progetto per il commercio in via Maestra.“Due progetti in divenire – ha spiegato l’assessore – Nella parte capitale invece le variazioni sono conseguenti alla possibilità di spendere una parte di avanzo di Bilancio disponibile e che abbiamo destinato alla rigenerazione della città e alle scuole proseguendo la nostra azione volta e migliorare i luoghi dove i bambini svolgono la loro attività”. E così oltre 40mila euro sono destinate alle scuole, nel dettaglio ad un intervento di riqualificazione del giardino della materna ‘Picchio verde” nel Borgaccio mentre 950mila euro sono state destinate a piazza Berlinguer, come anticipazione dei prossimi contributi nell’ambito del Progetto di Innovazione Urbana.Approvata all’unanimità dei presenti nel Consiglio Comunale la mozione presentata da Insieme Poggibonsi per impegnare Sindaco e Giunta a destinare una via o una piazza a Novello Novelli, riconoscendo al concittadino poggibonsese un sentito tributo. Tutti i consiglieri presenti hanno votato si. Il percorso può avviarsi con la necessaria condivisione con la famiglia, già contattata nei giorni passati dal Sindaco.