Poggibonsi, lavori di asfaltatura in via San Gimignano

Da mercoledì 5 dicembre, intervento nel tratto che va dalla rotatoria della Virtus all’intersezione con via Santa Caterina

Modifiche temporanee alla viabilità fino al termine dei lavori previsto per il 12 dicembre

Lavori di asfaltatura in via San Gimignano. Da domani, 5 dicembre, inizierà l'intervento di ripristino del manto in via San Gimignano nel tratto compreso tra la rotatoria della Virtus e l'intersezione con via Santa Caterina. Si tratta di un lavoro realizzato nelle more dell'investimento da 340mila euro che ha portato a sistemare l’asfalto in tratti di via del Chianti e della Cassia a Drove, alle quattro rotatorie sulla s.p di San Gimignano e in tutta la zona di via del Masso.Per consentire i lavori sarà in vigore il divieto di sosta e il senso unico di marcia con direzione centro in via San Gimignano nel tratto interessato, e l’obbligo di svolta a destra in via Santa Caterina all'intersezione con via San Gimignano. L'intervento si completerà in pochi giorni (data prevista per il termine il 12 dicembre).