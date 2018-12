Poggibonsi, area fitness alla Magione grazie al Lions Club Valdelsa

Tre stazioni per allenare il corpo nella sua totalità donati alla città dal club

Taglio del nastro ufficiale per il percorso “Biosalute”, già installato all’inizio del Parco della Magione e frutto di una iniziativa per la città promossa dal Lions Club Valdelsa. Una iniziativa a carattere sociale, educativo e sportivo rivolta all’intera cittadinanza che ha portato all’installazione di un itinerario predisposto con attrezzi ginnici per compiere esercizi all’aria aperta.“Ringrazio il Lions per la sensibilità anche in questa occasione manifestata - dice il Sindaco David Bussagli - e che ha portato ad arricchire uno dei nostri parchi, molto frequentato dai giovani. Una sensibilità tante altre volte dimostrata e che nei prossimi giorni si rinnoverà con una ulteriore donazione per la nostra comunità”.L'inaugurazione ufficiale è avvenuta questa mattina, 6 dicembre, alla presenza del presidente del Lions Roberto Bonini e del past presidente Edith Moron in carica nella fase che ha coinvolto il progetto del percorso “Biosalute”.L’area fitness è articolata in tre stazioni attraverso le quali è possibile allenare il corpo nella sua totalità. In particolare fanno parte del percorso una stazione biosalute camminata doppia (con doppio attrezzo), una stazione biosalute panche addominale (con doppia panca) e una stazione biosalute cavallo (con attrezzo singolo).