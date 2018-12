A Poggibonsi riparte ''Metti un libro sotto braccio'' in biblioteca

Torna la promozione alla lettura per le festività natalizie. Dal 10 dicembre al 5 gennaio chi prende libri o dvd in prestito partecipa al concorso per vincere tre abbonamenti per la stagione concertistica al Politeama

“Metti un libro sotto braccio” torna per premiare gli utenti della biblioteca Pieraccini. Si attiva per il terzo anno consecutivo l'iniziativa di promozione natalizia per cui chi prenderà libri o dvd in prestito nel periodo di attivazione parteciperà all'estrazione di tre premi, tre abbonamenti alla stazione concertistica al teatro Politeama messi a disposizione della Fondazione Elsa. Quest'anno l'iniziativa si rinnova a partire da lunedì 10 dicembre e fino al 5 gennaio.“Questo tipo di iniziative di promozione è stato accolto negli anni da un crescente successo - dice l’assessore alla Cultura Nicola Berti – sia per le festività natalizie che per quelle della Pasqua, sia per il ‘Porta un amico in biblioteca’ che puntava a conquistare nuovi iscritti. Sono tutte idee messe in campo per promuovere la lettura, fidelizzare ancora di più i numerosi utenti e farli crescere ulteriormente sulla scia di un trend che si è mostrato assolutamente positivo in questi anni. Un modo anche per rafforzare il legame fra luoghi della città facendo leva sulla nostra biblioteca che è sempre più vissuta come spazio di relazione anche grazie alla progettualità portata avanti in ogni settore. Sul confort, sugli spazi, sugli arredi, sul patrimonio biblioteconomico, sulle iniziative promosse e sulla costante ricerca della qualità”.L’ultima iniziativa di promozione che si è svolta è stata proprio “Porta un amico in biblioteca” attivata dall’11 giugno al 27 ottobre scorso. L’iniziativa si è chiusa con 417 nuovi iscritti che hanno partecipato all’estrazione dei due ‘gustosi’ premi in palio, frutto della collaborazione con Osteria al Cassero, Fondazione Elsa e Politeama Caffè.Per questo riguarda invece l’ultimo “Metti un libro sotto braccio” natalizio, questo si è svolto l’anno passato e si è concluso con 856 libri e dvd presi in prestito nel periodo in cui la promozione è stata attiva, una media di circa 65 al giorno.Quest’anno l’iniziativa riparte da lunedì 10 dicembre.