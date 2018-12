Poggibonsi, controllo di vicinato a Bellavista: sinergia tra comitati e ANCDV

Sabato 15 dicembre il Comitato per Bellavista ha programmato un incontro sul Controllo di Vicinato."Questa prova di collaborazione - spiega il Comitato - può portare molti benefici alla frazione di Bellavista. L'evento si terrà dalle ore 16:00 ovvero dopo la riunione del Comitato per Bellavista, presso il ristorante Nuovo Babette in via Irlanda 2 a Bellavista (Poggibonsi). Sarà ospite Mauro Marruganti, Segretario Regionale FPS UGL Polizia.Un passo avanti per sensibilizzare anche le frazioni di Poggibonsi ed aiutarle su un percorso di sicurezza partecipata. Come sempre ripetiamo, il controllo di vicinato non esegue ronde e non richiede conoscenze specifiche, ma si basa su punti della vita quotidiana, come ristabilire il contatto con i vicini, imparare a conoscere le zone vulnerabili e di comportamento, aumentare la protezione delle proprie abitazioni.Determinante è trovare il dialogo con gli abitanti della via o del quartiere, tornare a conoscersi fisicamente ed ad aiutarsi, riscoprire i valori dell'auto aiuto e soprattutto interagire con le forze dell'ordine per qualsiasi evento o sintomo che possa essere pericoloso".Evento gratuito ed aperto a tutta la cittadinanza.cdvpoggibonsi@gmail.com