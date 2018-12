Pd Poggibonsi: Bussagli candidato unico del Pd per le amministrative di maggio

L’assemblea di Poggibonsi di lunedì 10 dicembre ha votato all’unanimità

"In virtù dell'ottimo lavoro svolto questa assemblea indica David Bussagli come candidato unico del Pd di Poggibonsi in vista delle prossime amministrative e si impegna a costruire il programma confrontandosi con tutta la città".E’ la proposta che emerge dalla lunga e articolata relazione del segretario del Pd di Poggibonsi Maurizio Pelosi che ha aperto l'assemblea del Pd cittadino di lunedì 10 dicembre. Una assemblea che si è conclusa con il voto unanime che ha sostenuto la proposta del segretario."Ci aspetta ora un lavoro responsabile, aperto e largamente partecipato, che veda il Pd al servizio di una comunità insieme ad altre forze politiche di centrosinistra, a tutte quelle eventuali manifestazioni civiche che potranno emergere nella città e che si riconoscano in un'idea comune e inclusiva di Poggibonsi”, ha detto Pelosi. Ne dovrà dunque nascere: “Un programma che sia frutto di proposte da sviluppare e articolare con la condivisione e il confronto con le idee, in particolare dei giovani. Un programma che vorremmo sviluppare con tutte e tutti coloro che desiderino anteporre la prospettiva di una città densa di opportunità e giustizia sociale a logiche di chiusura, personalistiche e autoreferenziali".David Bussagli ringraziando l’assemblea ha sottolineato come “L’impegno che ci attende è di tutti. Un impegno che parte dall’assunzione di responsabilità e non da promesse irrealizzabili. Tutto questo consapevoli della complessità del momento storico che stiamo vivendo e ascoltando la città".Pelosi nella relazione ha ricordato i risultati raggiunti da questa amministrazione. “Sono davvero innumerevoli le opere pubbliche già realizzate e in corso di realizzazione. Non solo, questa amministrazione ha a avuto il merito di attrarre un totale di circa 25 milioni di Euro di finanziamenti esterni per realizzare opere pubbliche sul territorio e per il territorio. Finanziamenti ottenuti con la progettualità e la partecipazione ai bandi”. Centrale la scuola. "L'attenzione dimostrata verso la scuola, i percorsi di coinvolgimento per bambini, genitori e docenti, gli investimenti messi in campo per la ristrutturazione del patrimonio esistente e per la costruzione di nuovi edifici testimoniano il senso di un impegno serio e lungimirante per l'istruzione e la formazione". Una città inclusiva investe sul sociale e sul rafforzamento delle relazioni, in tutti i suoi ambiti. "Molto significativo – ha proseguito Pelosi - il lavoro nell'ambito della sanità e del sociale nonché la tenuta dei livelli assistenziali per famiglie e minori che si collocano ai primi posti nel panorama regionale e nazionale”.“Siamo e vogliamo essere sempre di più – ha sottolineato Pelosi - una comunità attenta ai bisogni, aperta alle opportunità, densa di senso civico e dedita a una molteplicità di attività culturali e ricreative. Tutto questo per continuare a fare di Poggibonsi un contesto vivace, accogliente e denso di opportunità per le nuove generazioni”. Guardando al futuro in materia di sanità “Fondamentale l’ampliamento del Pronto Soccorso”.“Poggibonsi è una comunità dove le attività imprenditoriali e commerciali continuano a contribuire al benessere e alla tutela di un patrimonio collettivo di risorse morali e di innovazione e sono capaci di guardare sempre avanti. – ha proseguito Pelosi - L’impegno deve essere costante per creare quelle condizioni migliori per sviluppare ulteriormente la città, per guardare avanti, per rispondere ai bisogni”.