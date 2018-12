Sara Poggiali e Miriam Borgioli presentano a Poggibonsi ''Storie (S)torte''

Sabato 22 dicembre alle 17 alla sale Set del Politeama

Storie per bambini, maghi, merenda e solidarietà. La raccolta “Storie (S)torte”, scritta da Sara Poggiali e Miriam Borgioli, sarà presentata al teatro Politeama.L’iniziativa si svolgerà sabato 22 dicembre alle 17 presso la sala Set del teatro ed è realizzata in collaborazione con il Rotaract Valdelsa e con il coinvolgimento di alcune scuole della zona. La presentazione sarà l’occasione per ascoltare il mago Magò che leggerà e animerà una storia di Natale tratta dal libro e, a seguire, vi sarà una merenda per tutti. Il ricavato del libro sarà devoluto alla scuola dell’infanzia Umberto I di Poggibonsi. L’iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune.