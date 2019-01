Copertura in legno, qualità e sicurezza: nuove aule per bambini e bambine del Picchio Verde di Poggibonsi

Terminato l’intervento di adeguamento alla materna del Borgaccio (440mila euro)

Bussagli: “Spazi più belli e più sicuri per tutti. Un percorso di miglioramento che prosegue. La scuola prima di tutto”

Copertura in legno, rinnovo degli impianti, qualità e sicurezza. Nuove aule per i bambini e le bambine del Picchio Verde dove si sono conclusi i lavori di adeguamento che hanno interessato a partire dai mesi estivi la scuola d’infanzia del Borgaccio. Questa mattina, 7 gennaio, con la ripartenza delle attività scolastiche, una breve cerimonia ha salutato l’ingresso di bambini, insegnanti e famiglie nelle aule rinnovate.“Una scuola sistemata è una bella cosa – dice il sindaco David Bussagli, presente insieme all’assessore alle Politiche Educative Susanna Salvadori e alla dirigente scolastica Manuela Becattelli –. Significa spazi più belli e più sicuri per i bambini e per tutti coloro che fanno vivere la scuola. In questo caso parliamo di un intervento avviato nell’estate scorsa insieme ad altri lavori di edilizia scolastica. Un percorso di miglioramento degli spazi della scuola che prosegue perché per noi la scuola viene prima di tutto”.L’intervento in questione, per complessivi 440mila euro, rientra in un investimento di circa 1 milione di euro riversato nell’estate 2018 in edilizia scolastica. Nel dettaglio gli interventi hanno riguardato la scuola elementare Vittorio Veneto, con un investimento di 200mila euro che rappresenta l’ultima tranche di un complesso di lavori eseguiti negli anni scorsi con un progetto di miglioramento strutturale (oltre 1milione di euro complessivi), la scuola elementare Pieraccini con la sistemazione di una porzione di area del giardino (120mila euro) e le scuole d’infanzia statali del Borgaccio (440mila euro) e di via Risorgimento (280mila euro) tutte interessate da adeguamento strutturale ed efficientamento energetico. Nel Borgaccio i lavori (primo stralcio di intervento) hanno riguardato il corridoio della struttura e quindi entrambe le scuole e l’ala destinata al Picchio Verde. I lavori sono proseguiti in questi primi mesi di attività scolastica, non incidendo sulla ripartenza delle attività e sulle dotazioni, e si sono completati nelle ultime settimane con l’apertura, lunedì, delle nuove aule. Al Picchio Verde gli interventi proseguiranno.“A fine anno – ricorda il sindaco - con l'ultima modifica di bilancio, abbiamo destinato quasi 50mila euro per sistemare anche parte del giardino della scuola. Tempi tecnici e partiremo anche con questo intervento”. L’intervento in questione coinvolge un’area complessiva di circa 500 mq con lavori finalizzati a migliorare la fruizione rivedendo la distribuzione, lo stato e l’accessibilità delle strutture ludiche. “Un impegno che prosegue per portare qualità e sicurezza nelle nostre scuole”, chiude Bussagli.