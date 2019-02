Poggibonsi, PD e PSI iniziano ufficialmente il percorso condiviso per le prossime Amministrative

“Saremo una squadra coesa al servizio della comunità”

"E’ ufficiale l’avvio del percorso condiviso tra Pd e PSI, tra grande entusiasmo e molta voglia di fare." Così Maurizio Pelosi, segretario del Pd, e Sauro Vignozzi, responsabile del PSI locale, dopo un confronto programmatico teso a costruire insieme prospettive di sviluppo e giustizia sociale, tutela dell’occupazione e dei servizi alla persona, hanno deciso di intraprendere ufficialmente un percorso comune in vista delle prossime Amministrative, a sostegno della candidatura di David Bussagli a sindaco di Poggibonsi.“Un altro passo importante, coerente con le nostre prospettive di inclusione e coinvolgimento di tutte le forze politiche di centrosinistra e manifestazioni civiche che intendano partecipare a questa gran bella avventura che abbiamo difronte a noi – afferma Maurizio Pelosi –. Sarà bellissimo costruire insieme i prossimi appuntamenti, lungo un cammino fatto di ascolto, umiltà, correttezza, trasparenza. Crediamo che le persone ci chiedano, prima di tutto, chiarezza e impegno disinteressato per la cosa pubblica. Cercheremo, nel nostro piccolo, con cuore e testa, di assecondare sempre queste legittime aspettative, consapevoli della necessità di un lavoro profondo e diffuso, senza nascondere errori, senza promesse irrealizzabili, ma costruendo insieme la Poggibonsi che vorremmo. Siamo per questo molto grati a Sauro e al PSI locale per aver aderito alla nostra proposta.”“Esprimo grande soddisfazione, a nome del PSI locale, per aver convintamente aderito alla proposta del PD locale. Siamo molto grati per questa opportunità, che abbiamo colto con grande piacere, dopo un confronto programmatico approfondito che si svilupperà in maniera sempre più capillare e diffusa nelle prossime settimane – spiega Sauro Vignozzi –. Molto bella l’iniziativa dei tavoli partecipati del Sindaco David Bussagli, alla quale abbiamo aderito e che costituisce il primo passo di un cammino condiviso che siamo estremamente motivati a percorrere, consapevoli degli alti livelli di impegno richiesti e della responsabilità che siamo chiamati ad interpretare. Ringraziamo Maurizio Pelosi e il Pd di Poggibonsi per le modalità e l’approccio col quale è stata avviata questa campagna elettorale, ulteriore testimonianza di serietà e senso comune, come, per la verità dimostrato sempre in questi anni, anche da parte dell’Amministrazione Comunale.”