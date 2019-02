PIT, si è svolto il primo incontro pubblico del candidato a sindaco di Poggibonsi Mauro Mori

Domenica 17 febbraio si è svolto il primo incontro pubblico presso il Politeama Caffè di Poggibonsi del candidato sindaco Mauro Mori del Partito Indipendentista Toscano.Erano presenti il segretario del partito, Carlo Vivarelli, già consigliere comunale di San Marcello Piteglio, il presidente toscano Romano “Toscano” Redini, noto storico e scrittore, Mauro Vaiani del C.L.T., alcune rappresentanze di associazioni e comitati."Come ha detto il segretario Vivarelli - ha spiegato Mori -, il nostro è un atto di grande importanza, abbiamo deciso di scendere in campo per rivendicare il nostro posto nel mondo politico della Democrazia. Le libertà comunali sono la base della sovranità popolare. I valori contraddistinguono noi e la civiltà toscana. Abbiamo un partito storico che comanda da 70 anni, per questo cercheremo di trovare in queste elezioni un'alternanza, sperando che la cosa cambi perché democrazia è anche trasformazione.""Una serata sentita e partecipata, dove gli argomenti trattati sono stati esposti ai presenti a cui è stato consegnato la copia del Programma Elettorale, un programma che abbiamo studiato da tempo e approfonditamente da settembre girando per negozi ed aziende, case, mercati, parlando con le persone,.Gli argomenti proposti sono effettivamente fattibili, abbiamo cercato di escludere false promesse elettorali e cercare la concretezza, come la ripubblicizzazione dell'acqua, il ritorno dei lavori appaltati ad aziende locali, incentivandone il lavoro e le assunzioni, centri per disabili, ospedale di Campostaggia e tanti altri che vi invitiamo a conoscere nei prossimi incontri che si terranno sul territorio."