Spaccia una banconota falsa e ruba denaro in un bed & breakfast: arrestato dai Carabinieri di Poggibonsi

Attorno alle 13 di ieri, giovedì 21 febbraio, i Carabinieri del NORM (Nucleo Operativo Radio Mobile) della Compagnia di Poggibonsi, nel corso di un servizio perlustrativo, a seguito della segnalazione di un probabile furto in abitazione, hanno tratto in arresto in flagranza per spaccio di banconote false un 42enne. R.M., nato e residente a Napoli con precedenti denunce a carico.L'uomo aveva dapprima truffato la titolare di un bed & breakfast situato all'interno di un'abitazione del centro, facendo intendere alla titolare di voler prenotare una stanza e consegnandole come anticipo una banconota da 100 euro, poi risultata falsa: naturalmente l’intento non era quello di soggiornare in Val d’Elsa, bensì quello di ricevere il resto dopo aver consegnato la banconota falsa.Poi ha distratto la donna chiedendo un bicchiere d'acqua e si è impossessato di 600 euro che la titolare aveva all'interno di un giubbotto che era appoggiato su una sedia dandosi alla fuga.La donna da subito l’allarme ponendosi all’inseguimento dell'uomo che riesce a nascondersi all’interno di un condominio, dove ruba all’interno di un garage una mountain bike pensando di riuscire a far perdere le proprie tracce.Purtroppo per lui in zona giunge tempestivamente la pattuglia dei Carabinieri che lo individua e dopo breve inseguimento lo blocca arrestandolo e rinvenendo tutto il danaro precedentemente rubato nel B&B.Tutta la refurtiva è stata recuperata e riconsegnata alle parti lese. La banconota falsa sequestrata è stata presa in carico e debitamente custodita dal reparto operante in attesa delle verifiche da eseguire a Roma da parte dei Carabinieri.L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato trattenuto presso la camera di sicurezza della Compagnia di Poggibonsi in attesa di giudizio direttissimo presso il Tribunale di Siena.