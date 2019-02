Valdelsa e Versilia, pittori a confronto

Sabato 23 febbraio inaugurazione della mostra “5+5” all'Accabì di Poggibonsi

“5+5. Pittori a confronto della Valdelsa e della Versilia”. Questo il titolo della mostra che si inaugura domani, sabato 23 febbraio, alle 17 nelle sale espositive dell’Accabì. Una mostra di pittura promossa dall’associazione Arnolfo di Cambio e realizzata in collaborazione con l’Associazione Storica Poggibonsese e con Mercurio Arte Contemporanea.Con “5+5”, per la prima volta, una mostra si realizza in forma di gemellaggio fra due realtà diverse. Saranno infatti insieme le opere di cinque pittori valdelsani e di cinque pittori provenienti dalla Versilia. I pittori valdelsani che esporranno le loro opere sono Giuseppe Calonaci, Piero Sani, Gianna Bucelli, Claudio Giomi e Stefano Sardelli. I pittori ‘ospiti’ saranno Daniela Caciagli, Guido Morelli, Riccardo Corti, Valente Taddei, Armando Orfeo.La mostra è dedicata alla memoria del pittore valdelsano Mario Merli con riconoscimento che sarà conferito durante gli appuntamenti inaugurali. “5+5” resterà aperta fino al 10 marzo e sarà visitabile tutti i giorni dalle 17 alle 20.