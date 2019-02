Studenti poggibonsesi campioni toscani di bridge

A Poggibonsi torneo vinto da Guya Scaringi, bene anche Gloria Pucci e Sara Biagiotti

Un vero torneo di bridge per gli studenti poggibonsesi. A Poggibonsi si è svolto l'incontro per il titolo di campione regionale BaS (Bridge a Scuola) 2019 cui hanno partecipato 14 ragazzi con un'età compresa tra gli 11 anni e i 15 anni ancora da compiere. La vittoria è andata a Guya Scaringi seguita da Tito Buscema, vincitori di misura su Gloria Pucci, e Sara Biagiotti e sui terzi Niccolò Berni e Leonardo Paolocci.«È sempre difficile trovare giovani seduti a un tavolo di bridge. Difficilissimo trovarci dei bambini che con grande fatica riescono a tenere tutte e tredici le carte in mano. Se parliamo poi di un torneo con 7 coppie di ragazzi under 15 le probabilità si avvicinano allo 0 per cento», commenta Claudio Marini insegnante dell'Istituto Comprensivo 1 e istruttore di bridge. «Il torneo - continua - si è svolto in un clima molto sereno e rilassato ma al contempo rispettoso dei tempi e delle regole del gioco a cui questi ragazzi hanno deciso di avvicinarsi». Bridge a Scuola è un progetto organizzato dall'Istituto Comprensivo 1 in collaborazione tra il Centro Provinciale Istruzione Adulti Cpia 1 "Sandro Pertini" di Poggibonsi e l’Associazione Siena Bridge. Con questo progetto , «hanno iniziato a conoscere un gioco nuovo, il più bel gioco di carte del mondo, e ad apprenderne piano piano i segreti e le dinamiche».Quello che si è svolto a Poggibonsi è stato un torneo vero e proprio. «Prima ancora però è stata una bella giornata di festa con Giovanna Rago e Vittorio Smorti dell'associazione Siena Bridge».La competizione ha indicato «Gloria Pucci, Sara Biagiotti e Guya Scaringi quali rappresenti di Poggibonsi ai prossimi campionati nazionali under 26 a Salsomaggiore e che tenteranno di portare in alto i nostri colori», conclude Marini