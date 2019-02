socialcontrol, al via a Poggibonsi il progetto di ''sicurezza condivisa e partecipata''

Doppio incontro di presentazione: il 4 marzo a Poggibonsi e il 5 a Staggia

Bussagli: “Alla base la collaborazione di cittadini, Polizia Municipale, Forze dell'Ordine per concorrere al rafforzamento del sistema di protezione sociale”

Prende il via con un doppio incontro di presentazione il progetto “Controlliamo insieme il quartiere. #socialcontrol” definito dalla Polizia Municipale. “Un progetto di sicurezza condivisa e partecipata che si basa sulla collaborazione tra cittadini, Polizia Municipale e Forze dell’Ordine – dice il Sindaco David Bussagli – L’obiettivo è quello di concorrere anche con questo strumento alla costruzione di un più ampio sistema di sicurezza urbana. Iniziamo a presentarlo per dare il via ai vari passaggi in cui il progetto si articola”. I due incontri già in programma sono lunedì 4 marzo presso la sala Set del Politeama e martedì 5 marzo a Staggia Senese presso la sala situata sopra il bar Italia in via Romana. Entrambi gli incontri saranno alla 21.Obiettivo del progetto è fornire un ulteriore contributo all’attività di prevenzione generale e di controllo del territorio istituzionalmente svolta dalle Forze di Polizia, implementare le tradizionali linee di intervento a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, mediante la valorizzazione di forme di controllo sociale del territorio comunale, incrementare i livelli di consapevolezza dei cittadini circa le problematiche del territorio e le proprie vulnerabilità, promuovere una sicurezza partecipata attraverso formule e modalità di reciproca attenzione e vicinato solidale, favorire la coesione sociale e solidale.Il progetto ha una articolata struttura in capo al responsabile che è il Comandante della Polizia Municipale che ha il compito di coordinarne lo sviluppo e la diffusione valutando periodicamente eventuali migliorie e modifiche procedurali utili per implementarne l’efficacia. Attraverso Gruppi di vicinato, Referenti, Comune e Forze di Polizia statali e locali si punta a migliorare il controllo del territorio e la sicurezza delle aree coinvolte mediante attività di segnalazione dei potenziali rischi che possano compromettere anche la vivibilità, nonché a favorire lo sviluppo di una cultura della partecipazione alle tematiche della sicurezza urbana, a rafforzare il rapporto di collaborazione tra cittadini e Istituzioni, promuovendo l'educazione alla convivenza, il rispetto della legalità, il dialogo tra le persone, l'integrazione, l'inclusione sociale e la coesione sociale nonché il recupero di rapporti di vicinato improntati alla collaborazione e al mutuo supporto. Il progetto punta anche alla individuazione delle vulnerabilità strutturali, ambientali e comportamentali che rappresentano sempre una opportunità per gli autori di reato.Il cittadino aderente, in virtù della conoscere dei luoghi, degli spazi, delle persone e delle situazioni che lo caratterizzano, sarà chiamato a prestare attenzione a quello che avviene nella propria area di competenza nella vita quotidiana e a collaborare con le forze di Polizia segnalando tramite il Referente situazioni inusuali o comportamenti sospetti. Sarà chiamato a collaborare con i vicini attraverso comportamenti di reciproca assistenza (sostegno ai vicini anziani e soli, ritiro della posta in caso di assenza, sorveglianza reciproca delle case), a creare un canale di comunicazione per scambiare rapidamente informazioni tra vicini e riversarle al referente del gruppo, individuare i “fattori di rischio ambientale” secondo i criteri indicati dalle Forze di Polizia che favoriscono furti e truffe. Sarà il responsabile a coadiuvare le azioni dei referenti. Sarà il Comune inoltre, tramite il responsabile del progetto, a raccogliere le adesioni, effettuare gli incontri, formare ed informare i referenti e coadiuvarli nella creazione ed organizzazione dei gruppi, predisporre la relativa modulistica e cartellonistica. “Un progetto – dice il sindaco - che si inserisce in un complesso di azioni integrate messe in campo, da quelle di prevenzione sociale a quelle di presidio e di videosorveglianza, per contribuire alla sicurezza urbana”.