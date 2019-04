Simone De Santi presenta i candidati delle due liste che lo appoggiano

Apertura della campagna elettorale lunedì 29 aprile in via della Pace a Staggia Senese

Prende il via ufficialmente la campagna elettorale di Simone De Santi, candidato sindaco per Poggibonsi, e delle due liste che lo appoggiano, Insieme e Bellavista Staggia. Il primo appuntamento è lunedì (29 aprile) alle 18,30 in via della Pace 37 a Staggia Senese. «Si parte dal contatto con la gente, non dal chiuso di un salone di un albergo con un aperitivo in mano. E si parte dalla periferia, dalle frazioni quelle per cinque anni completamente dimenticate da David Bussagli e dalla sua giunta», commenta Simone De Santi.L'appuntamento di Staggia Senese sarà l'occasione per conoscere tutti i candidati delle due liste di appoggio a Simone De Sante, conoscere il candidato e portare le istante di ciascuno.