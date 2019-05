Poggibonsi, chiusi i termini per ''Metti un libro sottobraccio'': ora l’estrazione

Martedì 7 maggio alle 17,30 alla biblioteca comunale sorteggio per decretare i vincitori dei due abbonamenti al cinema Politeama

Si è chiusa la nuova edizione di “Metti un libro sottobraccio”, iniziativa di promozione alla lettura presso la biblioteca comunale Gaetano Pieraccini. Iniziativa che è stata riproposta per il terzo anno consecutivo per il periodo delle festività pasquali dopo il grande e crescente successo riscosso nelle precedenti edizioni (sia per la Pasqua che per il Natale).“Metti un libro sottobraccio” consiste in questo. Le persone che prendono in prestito libri e dvd in un determinato periodo di tempo (in questo caso l’ultimo giorno utile è stato il 30 aprile) partecipano all'estrazione di due abbonamenti al cinema presso il teatro Politeama messi a disposizione da Fondazione Elsa. Un modo per fidelizzare ulteriormente gli utenti incentivandoli a prendere in prestito libri e dvd e a frequentare la biblioteca. Un modo anche per rafforzare il legame con il Politeama. Martedì 7 maggio alle 17,30 si svolgerà l’estrazione dei vincitori nel salone della biblioteca Pieraccini.“Metti un libro sottobraccio” è stata promossa per la prima volta in occasione delle festività natalizie nel dicembre 2016. Da allora si sono succedute tre edizioni per il Natale e, con quella attuale, tre edizioni per le festività della Pasqua. Crescente è stata la partecipazione. Nell’ultima edizione natalizia sono stati 1.246 i prestiti effettuati in soli venti giorni di apertura al pubblico con una media di oltre sessanta libri al giorno (un incremento del 45% rispetto all’anno precedente). In occasione delle festività della Pasqua 2018 sono stati oltre mille (1012) i libri e i dvd presi in prestito in circa due settimane. Accanto all’iniziativa di promozione della lettura “Metti un libro sottobraccio” è stata ideata la scorsa estate una iniziativa per incrementare ulteriormente il numero degli iscritti, “Porta una amico in biblioteca”, che si è chiusa con un più 177 nuove iscrizioni.