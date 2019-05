Poggibonsi, cantieri per la città: avanti su piazza Frilli

In fase di completamento i sottoservizi. Riqualificazione nell’ambito del PIU e che procederà su via Montorsoli

Avanti sui lavori in piazza Frilli a Poggibonsi dove sta per completarsi la fase relativa al rifacimento dei sottoservizi. Compatibilmente alle condizioni climatiche l’intervento di riqualificazione della piazza procederà nei prossimi giorni con le ultime demolizioni e con i contestuali lavori alle reti, sempre cercando di conciliare al meglio le esigenze presenti in termini di passaggi e viabilità.L’intervento su piazza Frilli si realizza nell’ambito del Progetto di Innovazione Urbana Città + Città e rappresenta la terza fase di un investimento complessivo di circa 1 milione di euro che ha già riguardato il rifacimento di via della Rocca e di parte di via Montorsoli, di vicolo delle Chiavi e altri vicoli del centro storico. Un progetto complessivo di recupero di strade e piazze del centro che si completa adesso con piazza Frilli e con la restante parte di via Montorsoli.Piazza Frilli sarà riqualificata dal punto di vista sociale ed urbanistico con la distinzione netta fra area pedonale e area destinata al transito e alla sosta. Sarà realizzato uno spazio centrale attrezzato, con aiuole, alberature e arredi, interamente pedonale e destinato alla socializzazione. L’inserimento di alberature accentuerà la piacevolezza nella fruizione, provvedendo anche ad inibire la sosta selvaggia e a garantire la vivibilità pedonale. La viabilità sarà su un lato della piazza e la fascia lungo via Trieste sarà destinata alla sosta, andando così a recuperare parte dei posti auto attualmente posizionati nel centro. Ulteriori posti auto saranno ricavati a margine della piazza. L’intervento prevede il rifacimento integrale di pavimentazioni e marciapiedi, lavori ai sottoservizi e alla pubblica illuminazione.Una volta terminati i lavori su piazza Frilli la ditta si sposterà su via Montorsoli per completare la riqualificazione della strada, già in parte sistemata e dove si sono già in larga parte realizzati i lavori all’acquedotto che sono andati avanti per step. Nei prossimi giorni le operazioni di Acque spa riprenderanno proprio in via Montorsoli per completare il rifacimento della rete idrica intervenendo nell’ultimo tratto di strada in prossimità di piazza Rosselli. Per consentire i lavori saranno in vigore alcune temporanee modifiche alla viabilità appositamente segnalate sul posto. In particolare sarà vietato il transito nel tratto di strada compreso tra via Pertini e piazza Rosselli e sarà in vigore un senso unico alternato nel tratto compreso tra la piazza e largo Gramsci. Il traffico locale sarà deviato su via Becheroni e via Pertini.