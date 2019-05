De Santi: ''Acqua, un bene prezioso che a Poggibonsi viene sprecato da una rete colabrodo''

"Poggiagrilli, largo Campidoglio, strada Lecchi Bellavista sono gli ultimi tre esempi di una realtà che vede ogni giorno milioni di litri di acqua sprecati"

Poggiagrilli, largo Campidoglio, strada Lecchi Bellavista. Sono soltanto gli ultimi tre esempi di una drammatica realtà nella quale versa l'acquedotto di Poggibonsi. «C'è una vera e propria emergenza idrica, la rete di Poggibonsi è un colabrodo e milioni di litri di acqua vanno sprecati e vengono pagati dai cittadini», commenta il candidato sindaco Simone De Santi.«Quello che serve è un piano straordinario di manutenzione. E se saremo eletti è tra le prime cose che faremo insieme al gestore per mettere fine a questo problema». De Santi sottolinea come «l'acqua sia un bene prezioso e non possa essere sprecato. L'acqua è un bene che va tenuto caro». Per questo fa male vedere il ripetersi di rotture con perdite consistenti di acqua come a Poggiagrilli, «che se il sindaco Bussagli non lo sa, ma fa parte del Comune di Poggibonsi e dove i cittadini sono sottoposti ad un disagio continuo con perdite d'acqua settimanali e continue interruzioni». O come in largo Campidoglio dove «i lavori di riparazione eseguiti non più di qualche giorno fa, ma dove l'acqua continua a venire fuori come fosse una fontana. Con un grande spreco di risorsa preziosa che finisce nelle fogne». Una situazione di vera emergenza, «da risolvere subito. Per 5 anni lo abbiamo detto a Bussagli, che esisteva questo tipo di emergenza e lui per 5 anni ha continuato a dire che erano delle piccole perdite d'acqua. Per cinque anni l'amministrazione ha cercato di nascondere la verità e non è stata in grado di sistemare la rete idrica. Bussagli ha avuto cinque anni per fare un piano straordinario di ammodernamento della rete, ma non è stato fatto niente».