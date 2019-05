''La Toscana in Europa'' iniziativa del Pd a Poggibonsi in vista delle Elezioni Europee

Mercoledì 8 maggio, alla presenza dei due candidati PD al Parlamento Europeo David Sassoli e Alessandra Nardini

Sarà mercoledì 8 maggio, alle 21:30, presso la sala della Pubblica Assistenza a Poggibonsi (via Dante n. 39) il primo appuntamento pubblico in vista delle Elezioni Europee di domenica 26 maggio 2019.“Un’occasione di approfondimento e confronto costruttivo sull’Europa che vorremmo, sulle prospettive per la Toscana e per l’area Valdelsa - esordisce Maurizio Pelosi, segretario dell’Unione Comunale del Pd di Poggibonsi, moderatore della serata –. Siamo alle porte di un appuntamento estremamente importante per il Paese, e sarà determinante focalizzarci sui temi più rilevanti per il territorio. Abbiamo toccato con mano, anche a Poggibonsi, come sia possibile intercettare risorse e fare sinergia per un miglioramento complessivo delle nostre città. Perché questo processo prosegua positivamente occorre la capacità della politica, che rimetta al centro il tema della sostenibilità ambientale, rilanci gli investimenti in opere pubbliche, ponga fine alla concorrenza sleale tra Stati Comunitari, tuteli la dignità del lavoro.Ascolteremo dai nostri candidati della circoscrizione dell’Italia centrale, David Sassoli e Alessandra Nardini, le proposte che intenderebbero portare avanti per concretizzare le 10 idee alla base del programma del PD - prosegue Pelosi –. Greta Thunberg e il grande richiamo mondiale delle nuove generazioni rispetto ai cambiamenti climatici rappresentano spunti di riflessione per ripensare il modello complessivo di sviluppo, soprattutto in Europa. Lavoreremo quindi per la più ampia partecipazione possibile alla serata.”“Sarà molto interessante esporre, rispetto a progettualità già concluse e a prossimi obiettivi di breve-medio termine, quali siano le opportunità per la Regione Toscana e che la Regione stessa potrà dedicate ai territori – afferma Simone Bezzini, consigliere regionale del PD toscano -. L’impegno, la competenza e la capacità di progettazione da parte degli enti locali costituiscono oggi ingredienti essenziali per non disperdere le occasioni di crescita sociale e culturale che l’Europa ha davanti. Per questo non servono slogan demagogici anti-europeisti né la chiusura dei porti, ma autentico spirito comunitario, per superare le disuguaglianze e puntare con lungimiranza e senso di responsabilità a una gestione coordinata delle problematiche economiche e sociali, per una più equa distribuzione della ricchezza.”“A Poggibonsi, grazie anche a fondi comunitari, siamo riusciti a realizzare opere pubbliche di significativa riqualificazione, come testimoniano, per esempio, la nuova Piazza Mazzini e il Parco Urbano di via Sardelli - fa notare David Bussagli, candidato sindaco del Pd –- Non servono quindi strumentali proclami allarmistici e anti-sistema del centrodestra, ma mettere in campo una proposta politica di ampie vedute verso gli Stati Uniti d’Europa, per il futuro delle nuove generazioni, per superare le attuali barriere ideologiche e culturali, per fronteggiare al meglio gli interessi contrastanti delle altre superpotenze mondiali. Come ci siamo già detti in più ambiti, se da soli viaggiamo più veloci, insieme arriviamo più lontano.”