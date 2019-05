Sabato 4 maggio, a Poggibonsi presso il Centro Insieme (via Trento, 77), in vista delle prossime elezioni amministrative, si terrà un incontro/dibattito sul tema dei rifiuti organizzato dalla lista Sinistra per Poggibonsi - Scelta Verde, che propone come candidato a sindaco Roberto Fondelli.A partire dalle 16.30 si parlerà di una gestione dei rifiuti a beneficio di tariffe, salute e ambiente con Luca Roggi, Lucia Lazzeri Contini e Benedetta Treves.