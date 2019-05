Poggibonsi, il candidato sindaco Bussagli: ''Incontriamoci nelle piazze e nei quartieri''

Giovedì alle 21,15 a Staggia Senese primo incontro serale del ciclo ''Incontriamoci''

Prende il via “Incontriamoci”, ciclo di appuntamenti di campagna elettorale promossi da David Bussagli e dalle liste che sostengono la sua candidatura a sindaco alle amministrative del 26 maggio. “In questi mesi abbiamo portato avanti un percorso di partecipazione e di ascolto importante, che si è articolato nei tavoli di lavoro e nei molteplici incontri con cittadini, associazioni, imprese – dice il candidato sindaco - Un percorso da cui ha avuto origine il nostro programma elettorale frutto dei contributi, delle idee e del lavoro di centinaia di persone. Adesso entriamo nella fase finale della campagna elettorale che ci vedrà portare le nostre proposte nelle piazze, nelle strade, nei quartieri”.Gli incontri in agenda. Giovedì 9 maggio iniziano gli incontri serali, tutti a partire dalle 21,15. Il primo sarà a Staggia Senese, alla casa del popolo (via Romana) per proseguire poi lunedì 13 maggio a Bellavista (pista di pattinaggio), martedì 14 maggio in piazza XVIII luglio, mercoledì 15 maggio in piazza Palermo in Borgaccio, giovedì 16 in via Elsa al Palagetto e venerdì 17 maggio presso il parco pubblico dell'area ex Sardelli.“Altre sono le date già in agenda – dice Bussagli – Tutte occasioni per ascoltare e per spiegare le nostre proposte e il programma per Poggibonsi, frutto di un lavoro collettivo che disegna un’idea di città ben precisa. In orizzonte che è quello della inclusione e della maggiore coesione, che è quello della sostenibilità sotto il profilo ambientale, sociale ed economico. Un’idea su cui si sono ritrovare tante persone che sono al mio fianco in questo percorso e che mi accompagneranno in questo ciclo di incontri”. Sono tre infatti le liste a sostegno di David Bussagli sindaco: Partito Democratico, Vivacit(t)à e PoggibonSi Può. Quattro i temi centrali del programma elettorale del sindaco dal titolo “Coesione, inclusione, sostenibilità”: la comunità che lavora, la comunità che progetta, la comunità che protegge e la comunità che crea.