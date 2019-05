A Poggibonsi, incontro sulla lotta allo spreco alimentare

Un italiano getta nella spazzatura in media 3 kg di cibo al mese. Come ridurre questo spreco a tavola? Cambiando le nostre abitudini e adottando alcune semplici azioni di buon senso a tavola.Venerdì 10 maggio, alle 17.30 presso la sala soci di ‎Unicoop Firenze a Poggibonsi, in via Trento, si svolgerà il secondo incontro di “Lotta allo Spreco alimentare - Combattiamolo Insieme” iniziativa promossa dalla Sezione Soci, Legambiente Siena, Movimento Difesa del Cittadino Siena in collaborazione con Slow Food Siena e Biodistretto San Gimignano.L'incontro si occuperà di come combattere lo spreco a tavola e vedrà la partecipazione di: Renzo Lenzerini – Slow Food Siena con un intervento dal titolo “A tavola senza sprechi”; Francesca Casini - Legambiente Siena che ci ha parlerà del Galateo del Buon Consumatore; Marco Arduini, agricoltore biologico dal 1982 e presidente del Biodistretto di San Gimignano con un intervento dal titolo La filiera corta del biologico locale.L’obiettivo principale dell'iniziativa, moderata da Paolo Viti Presidente Sezione Soci Unicoop Firenze di Poggibonsi, è sviluppare il dibattito e il confronto su un tema che riguarda tutti i cittadini nella quotidianità. L'evento sarà anche l'occasione per ringraziare gli alunni della Scuola Vittorio Veneto dell'Istituto Comprensivo 1 e della Scuola Leonardo da Vinci dell'Istituto Comprensivo 2 che parteciperanno la mattina all’iniziativa Liberi dai rifiuti, promossa da Unicoop Firenze, Legambiente con la media partnership de La Repubblica, per la pulizia lungo il torrente Staggia.